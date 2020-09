Inter, Kolarov ha firmato il nuovo contratto: manca solo l’ufficialità (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksander Kolarov ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all’Inter: a questo punto manca solo l’ufficialità Completato l’iter burocratico e medico per Aleksander Kolarov. Il giocatore serbo è uscito dalla sede nerazzurra pochi minuti fa, dopo aver apposto l’autografo che lo legherà all’Inter per quest’anno e, forse, per il prossimo. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte del club meneghino e poi il giocatore serbo sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

