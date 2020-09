Insulti razzisti a Willy, indaga la Polizia postale (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Ha prima chiuso la sua pagina Facebook, poi l’ha riaperta e ha pubblicato una serie di post dove sostiene che il suo sia un profilo finto e che non c’è alcuna vicinanza a Fdi, e che non pensava quelle cose di Willy. Il tutto dopo una valanga di insulti, circa 800 commenti di disprezzo e, soprattutto, la notizia dell’apertura di un’indagine da parte della Polizia Postale a suo carico. E’ la storia di Manlio Germano, un profilo Facebook sulla cui pagina, questa mattina, era apparso un post in cui si complimentava con gli autori del pestaggio a morte di Willy Monteiro, con questo commento razzista: “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè, siete degli eroi” con tanto di cuoricino a seguire. Leggi su dire

