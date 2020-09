Inquinamento, sono 630 mila i morti l’anno in Europa (Di martedì 8 settembre 2020) I morti annualmente a causa dell’Inquinamento sono circa 630 mila in Europa: la stima è stata fatta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente L’Inquinamento uccide eccome. sono 630 mila i morti, il 13% del totale, che ogni anno in Europa si spengono per cause correlato ad esso, questo è questo spunta fuori dai dai del report redatto dall’Agenzia … L'articolo Inquinamento, sono 630 mila i morti l’anno in Europa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

