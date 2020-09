Infortunio Zaniolo, l’uscita da Villa Stuart. Domani l’intervento – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo, l’uscita da Villa Stuart. Domani l’intervento del giocatore dopo la conferma sulla rottura del crociato Nicolò Zaniolo ha abbandonato Villa Start dopo la risonanza magnetica. Dopo l’Infortunio subito al ginocchio destro, il numero 22 ha subito la rottura del crociato del ginocchio mancino. Domani ci sarà l’intervento chirurgico, come comunicato dalla Roma: il giocatore tornerà nella struttura per l’operazione e iniziare il prima possibile il percorso di recupero. Ecco il VIDEO d’uscita del talento azzurro, il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni: Ecco il VIDEO di Nicolò Zaniolo dopo la ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - piranas10 : RT @figurinepanini: Gli esami effettuati questa mattina da Nicolò Zaniolo purtroppo hanno confermato la lesione del crociato del ginocchio… - Robertoro80 : RT @figurinepanini: Gli esami effettuati questa mattina da Nicolò Zaniolo purtroppo hanno confermato la lesione del crociato del ginocchio… -