Infortunio Zaniolo, legamento crociato rotto: domani l’operazione (Di martedì 8 settembre 2020) Nella partita di Nations League vinta dall’Italia per 1-0 contro l’Olanda, la brutta notizia è stata senz’altro l’Infortunio al ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, alle ore 9:00, è arrivato a Villa Stuart per svolgere tutti gli esami del caso per verificare l’entità dell’Infortunio. E il verdetto è negativo: rottura del legamento crociato del ginocchio. domani stesso il calciatore si sottoporrà all’operazione. Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento ... Leggi su alfredopedulla

