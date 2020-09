Infortunio Zaniolo: il giocatore ha deciso di rimandare l’operazione (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo: il giocatore non si opererà domani a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato sinistro Nicolò Zaniolo non si opererà domani a Villa Stuart. Il giocatore, d’accordo con la famiglia e la Roma, ha deciso di rimandare di qualche giorno l’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro, rottosi nel match contro l’Olanda. Come riporta Sky Sport il classe 1999 è molto provato e preferisce aspettare qualche giorno prima di finire sotto i ferri. L’operazione, comunque, si farà nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

