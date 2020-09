Infortunio Zaniolo, Grassani: “Roma può chiedere risarcimento alla FIFA” (Di martedì 8 settembre 2020) Nuovo stop per Niccolò Zaniolo, alle prese con il secondo grave Infortunio della sua giovane carriera. Nel match Italia-Olanda, il calciatore giallorosso ha riportato la rottura del legamento crociato della gamba sinistra. Secondo l’avvocato di diritto sportivo Grassani, la Roma potrebbe richiedere un risarcimento agli organi internazionali del calcio. “È un tema molto caldo e attuale perché riporta alla ribalta situazioni che hanno visto anche Milik del Napoli infortunarsi seriamente durante le partite della nazionale e un altro giocatore della Roma, Florenzi” spiega Grassani ai microfoni di Radio Kiss Kiss, “È bene porsi il problema di come un club possa essere risarcito non solo a livello ... Leggi su sportface

