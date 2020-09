Infortunio Zaniolo: gli altri giocatori che hanno rotto due volte il crociato (Di martedì 8 settembre 2020) La notizia più temuta è arrivata nella mattinata di oggi. L’Infortunio di Nicolò Zaniolo è il peggiore possibile: il referto recita rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un 2020 da dimenticare per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ieri è uscito dal campo nel primo tempo di Olanda Italia, dopo aver subìto una distorsione al ginocchio sinistro, l’altro rispetto a quello operato a inizio anno dopo la rottura del legamento in Roma-Juventus. Nel giro di 9 mesi in sostanza Zaniolo si è rotto entrambi i legamenti, e ora sarà costretto allo stesso iter terapeutico già intrapreso in avvio 2020. Operazione, fisioterapia e solo tra qualche settimana ritorno in campo per avviare il recupero. Per ... Leggi su bloglive

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - Salvatore__espo : @FrancescoRoma78 @BombeDiVlad Francesco ma adesso si è complicato lo scambio Milik-Under con l’infortunio di Zaniolo? - LaStampaTV : VIDEO | Calcio, l'arrivo di Zaniolo a Villa Stuart dopo l'infortunio al ginocchio -