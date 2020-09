Infortunio Zaniolo: crociato anteriore rotto, domani si opera: fuori 6 mesi (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo il momento del dolore, arriva quello della rabbia. La via crucis ricomincia. Nicolò Zaniolo, saputo il verdetto - rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro - sa che lo aspettano sei ... Leggi su gazzetta

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - sunkencondos : @romeo63zzz Mancini è un calciatore e i calciatori sanno meglio di tutti cosa accade nelle loro gambe. Non è il pri… - helenio75 : @ZZiliani Paolo, aldilà dell'infortunio di Zaniolo, considerati gli impegni a venire sarebbe stato intelligente non… -

Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma che si è infortunato ieri nella sfida tra gli Azurri e l’Olanda in Nations League (finita 1 a 0), ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore ...Nicolò Zaniolo tornerà in campo nel 2021. Gli esami cui si è sottoposto in mattinata il giocatore della Roma hanno confermato la gravità dell'infortunio rimediato ieri sera nel finale del primo tempo ...