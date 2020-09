Infortunio Zaniolo, confermata la rottura del crociato (Di martedì 8 settembre 2020) Dramma Niccolò Zaniolo: confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il centrocampista della Roma. Domani l’operazione I sospetti che si temevano, sono stati confermati: Niccolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. Il centrocampista della Roma – arrivato in Italia nelle prime ore del mattino – è stato visitato a Villa Stuart dal dottor Francesco Mariani, il quale ha evidenziato il problema al ginocchio sinistro e confermato i sospetti sulla rottura del crociato. Si tratta del secondo Infortunio grave per Zaniolo nel 2020, dopo quello del scorso gennaio durante Roma-Juventus, ma al ... Leggi su zon

