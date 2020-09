Infortunio Zaniolo, arriva l’esito degli esami: crociato sinistro rotto, domani l’operazione (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo, arriva l’esito degli esami: crociato sinistro rotto, domani prevista l’operazione per il numero 22 della Roma Purtroppo le brutte notizie sono state confermate: Nicolò Zaniolo ha subito la rottura del crociato sinistro. Il giocatore giallorosso – come riportato da Sky Sport 24 – si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato i timori delle scorse ore. La risonanza magnetica ha confermato la rottura del legamento del crociato sinistro: dopo otto mesi dall’Infortunio all’altro ginocchio, Zaniolo è costretto a ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - socios : Un grande in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo a seguito dell’infortunio di questa sera. Ti aspettiamo presto in camp… - framontesanto84 : RT @Corriere: Zaniolo si è rotto il crociato: 6 mesi di stop. L’esito delle visite mediche dopo l’in... - LucianoQuaranta : RT @Corriere: ?? Zaniolo si è rotto il crociato. Stop di sei mesi -

Fonseca sotto osservazione dalla nuova proprietà della Roma. Friedkin, come rivela il giornalista Sconcerti, potrebbe pensare ad un nuovo progetto con Sarri in panchina E' ...Gli esami strumentali hanno appena confermato la rottura del crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo. Deve operarsi domani a Villa Stuart: altro stop di 6 mesi.