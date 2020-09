Infortunio Nicolò Zaniolo, rottura del legamento crociato: stop per sei mesi (Di martedì 8 settembre 2020) La partita di ieri sera, 7 Settembre 2020, tra Italia e Olanda per la UEFA Nations League ha regalato grosse soddisfazioni a Mancini. L’Italia si è aggiudicata la vittoria in casa dell’Olanda grazie al goal di Nicolò Barella. Durante la serata però qualcosa è andato storto, ovvero l’ennesimo Infortunio di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma sembra essere vittima di una vera e propria maledizione. Questa volta si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Dunque se prima era sempre stato il ginocchio destro a creare problemi a Zaniolo, ora il testimone è passato all’altro. Nicolò è dal 13 gennaio 2020 che non riesce a uscire dal tunnel degli infortuni. Leggi anche –> Calendario Serie A ... Leggi su urbanpost

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - socios : Un grande in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo a seguito dell’infortunio di questa sera. Ti aspettiamo presto in camp… - angelomangiante : Si teme lesione al legamento crociato sinistro. La verità dopo gli accertamenti strumentali previsti nelle prossime… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? VILLA STUART ?? L'arrivo di Nicolò #Zaniolo. Il numero 22 della #Roma pronto a sottoporsi ai controlli dopo l'infortuni… - HyboriaLeague : RT @acspezia: Sei cresciuto sui campi della nostra città e tutti conosciamo il tuo valore! Supererai anche questo infortunio. Forza Nicolò… -

