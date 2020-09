Infettivologo Bassetti: “Ragionevole pensare alla riduzione dei giorni di quarantena” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “È ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena per non bloccare un Paese intero“. Queste le parole del direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, interpellato dall’ANSA in merito all’ipotesi di abbassare i giorni di quarantena da 14 a 7 in caso di assenza di sintomi.”La maggioranza delle persone manifesta sintomi in 4-5 giorni” ha sottolineato l’Infettivologo, “moltissimi rischiano di finire in quarantena per 14 giorni quando non serve“. “Se la Francia abbassa a 7 giorni e a Ventimiglia restano 14 giorni non ha senso” ha aggiunto Bassetti, facendo riferimento al fatto che ... Leggi su sportface

