Inchiesta su De Luca verso l’archiviazione: i giudici aspetteranno le elezioni? (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Inchiesta che vede coinvolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla posizione dei suoi quattro autisti, va verso l’archiviazione. E’ quanto apprende Anteprima24.it da fonti bene informate. A questo punto, l’interrogativo che corre tra gli addetti ai lavori è se la richiesta di archiviazione arriverà prima delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, considerato che la notizia dell’apertura dell’indagine, partita tre anni fa, è diventata materia di campagna elettorale, o dopo il voto. L'articolo Inchiesta su De Luca verso l’archiviazione: i giudici aspetteranno le elezioni? proviene da ... Leggi su anteprima24

