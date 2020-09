Inchiesta su De Luca, perché è venuta fuori proprio a ridosso delle elezioni regionali (Di martedì 8 settembre 2020) Con il vento delle elezioni regionali, ecco arrivare anche la notizia di un’Inchiesta sul governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nulla di nuovo, una questione che risale a tre anni fa, ma che ora potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote per la rielezione. Insomma, come si sul dire: cade a fagiolo. E non è un caso. Pare che De Luca, infatti, sia accusato di aver affidato a dei vigili urbani degli incarichi che non spettavano a loro e che per questo lavoro li abbia pagati. Si tratterebbe, quindi, di abuso d’ufficio. Ma quello che stupisce (o forse no) sono i tempi in cui è stata resa nota la notizia: nonostante siano passati tre anni, casualmente viene tirata fuori proprio a ridosso delle ... Leggi su urbanpost

