Inchiesta Covid in Campania, violata la stanza dei magistrati che indagano sugli appalti (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stanza del pubblico ministero, Simone de Roxas, che indaga sugli appalti Covid in Campania, è stata violata. Qualcuno nei giorni scorsi – come riporta il Mattino – avrebbe tentato di manomettere e portare via documenti e file su cui sarebbero state conservate prove dell’Inchiesta. Sull’episodio la Procura di Roma ha aperto un’Inchiesta. Nell’indagine, aperta dalla Procura di Napoli, risultano indagati il consigliere regionale deluchiano Luca Cascone, il capo della Protezione Civile Roberta Santaniello, il presidente di Soresa Corrado Cuccurullo e il presidente dell’Istituto Zooprofillattico Antonio Limone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

OMeneghino : Commissione inchiesta Covid rinviata. De Rosa (M5S Lombardia): “Aumento casi impone ripensamento strategia”. - microcerotis : Martedì 4 agosto 2020 Napoli, inchiesta della magistratura sugli ospedali Covid - TerrinoniL : Paradosso in Regione: la commissione d’inchiesta sul Covid salta a causa delle regole anti Covid - ClaFiandrino : Rinviata commissione d’inchiesta COVID per non osservanza di regole anti COVID ?????? - telecitynews24 : ?? TORINO: SLITTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL COVID ?? A lunedì prossimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Covid Coronavirus, inchiesta sui contagi all'ospedale e nella casa di riposo Il Messaggero Escalation Cina-Australia. Pechino "costringe" gli ultimi due giornalisti rimasti, a tornare a casa

SYDNEY - Bill Birtles e Michael Smith sono tornati a casa "profondamente contrariati", costretti al rientro dalle autorità cinesi per il timore di essere arrestati. È di solo una settimana fa, infatti ...

San Felice Circeo, bracciante di 26 anni muore sul lavoro: “Non è stata chiamata l’ambulanza”

La denuncia del sindacato Flai-Cgil. Il lavoratore agricolo morto sul lavoro si chiamava Singh Gurjant, aveva 26 anni, e si trovava su una serra quando è precipitato. Il datore di lavoro invece di chi ...

SYDNEY - Bill Birtles e Michael Smith sono tornati a casa "profondamente contrariati", costretti al rientro dalle autorità cinesi per il timore di essere arrestati. È di solo una settimana fa, infatti ...La denuncia del sindacato Flai-Cgil. Il lavoratore agricolo morto sul lavoro si chiamava Singh Gurjant, aveva 26 anni, e si trovava su una serra quando è precipitato. Il datore di lavoro invece di chi ...