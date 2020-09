Incendio viadotto della Magliana, chiusa Roma-Fiumicino: bruciano sterpaglie (Di martedì 8 settembre 2020) bruciano sterpaglie sotto il viadotto della Magliana, il fumo invade la Roma-Fiumicino e così la polizia locale di Roma Capitale ha dovuto chiudere la strada per permettere ai soccorsi di spegnere il ... Leggi su romatoday

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Incendio - Via della Magliana tra via di Villa Bonelli e Viadotto della Magliana #Luceverde #Lazio - romamobilita : Via della Magliana, segnalato incendio nel tratto compreso tra via di Villa Bonelli e il viadotto della Magliana - PLRomaCapitale : #Roma: Viadotto della Magliana, #traffico rallentato e code causa incendio in direzione Fiumicino. - PLRomaCapitale : #Roma: Via della Magliana, #traffico rallentato e code causa incendio nel tratto compreso tra via di Villa Bonelli… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Incendio viadotto della #Magliana, chiusa Roma-Fiumicino: bruciano sterpaglie -