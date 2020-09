“In Italia sarà crollo delle nascite, niente ‘baby boom’ da lockdown”. La previsione del pediatra (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Ci speravamo un po’ tutti, che le sfortunate sorti della natalità nazionale sarebbero state risollevate dai due mesi di lockdown imposti dal governo durante l’emergenza sanitaria: quando a marzo il mondo si è fermato per il coronavirus, in molti avevano auspicato un baby boom dovuto a una maggior frequenza di rapporti data dal confinamento. Purtroppo, invece, non vi sarà alcuna esplosione di natalità dopo il Covid-19, anzi. «In Italia non accadrà: le gravidanze nel nostro Paese sono, nella stragrande maggioranza dei casi, programmate e seguono l’andamento dell’economia reale, a dimostrazione che i concepimenti sono per lo più consapevoli». Così si è espresso ai microfoni di Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera ... Leggi su ilprimatonazionale

