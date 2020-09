Il violento edonismo razzista dell’utente M.G.: “Avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi” (Di martedì 8 settembre 2020) Abbiamo già parlato del caso dei cosiddetti griefer, termine che abbiamo inventato come un calco dal mondo dei videogames. L’utente M.G., che parlando della tragedia del giovane Willy Monteiro Duarte scrive, ripetutamente, “Avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi”, è uno di loro. Quella schiera di utenti che con violento edonismo godono nell’infliggere dolore e sofferenza, nell’erronea convinzione che un monitor possa nasconderli all’infinito. Spoiler: non abbiamo censurato il nome per proteggerlo (lui o gli “amici” che hanno usato l’account a nome M.G.), anche se riteniamo che la giustizia passi dalle severe pene di un tribunale e non dai Social, ma perché sappiamo meglio ... Leggi su bufale

