Il video di Nocciola, iI nuovo singolo di Alberto Caramella Foà, girato tra l'arte e la bellezza di Fermo (Di martedì 8 settembre 2020) Canta un certo Vasco Rossi che "C'è chi dice no" e si potrebbe aggiungere "meno male". Altrimenti si potrebbe pensare che la musica ai tempi dei download sia solo rap, trap e rumore a prescindere, da godersi -anzi, consumarsi- come riempitivo del silenzio se non addirittura dello sballo. Invece la canzone d'autore, le parole che arrivano dritte al cuore e il talento di alcuni musicisti vanno formando una sorta di linea Maginot, di resistenza più o meno spontanea, che fa ben sperare, con qualche giovane e persino qualche sorpresa "datata" (ma attenti a credere che a comprare musica siano i giovani) e apparentemente fuori da ogni logica commerciale, ma con qualcosa da dire, raccontare e, appunto, cantare. Una di queste sorprese, nel testo scritto e interpretato da Alberto Caramella Foà e nella musica del Maestro ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : video Nocciola Cortemilia: inaugurata l’edizione 2020 della Fiera della Nocciola (FOTO E VIDEO) IdeaWebTv Coldiretti: “Il mondo della prima trasformazione prova a speculare sulla nocciola piemontese”

Le prime quotazioni delle nocciole sminuiscono vergognosamente il grande lavoro dei corilicoltori piemontesi ed il pregio delle nocciole stesse. E’ quanto afferma Coldiretti a seguito della fiera di C ...

