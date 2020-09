Il video dell’infortunio di Zaniolo: cosa si è fatto (Di martedì 8 settembre 2020) cosa è successo a Nicolò Zaniolo? Il calciatore della Roma si è accasciato al suolo durante la partita tra l’Italia e l’Olanda ad Amsterdam. E l’infortunio è subito sembrato più di una semplice botta, come spiegava ieri sera il prof. Andrea Ferretti, Responsabile Area Medica della Figc, alla Rai, al termine dell match: «Zaniolo? Ha una distorsione del ginocchio importante, aspettiamo domani per una diagnosi definitiva, ma la distorsione è di una certa importanza. Lui viene fuori da un lungo percorso riabilitativo ed è ovvio che sia molto preoccupato, come lo siamo noi». ¡FUERZA Zaniolo! Hace meses fue operado de los ligamentos de la rodilla derecha, y hoy salió lesionado, lamentablemente parece que su rodilla izquierda tiene ... Leggi su nextquotidiano

