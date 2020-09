Il vicepresidente Ue Dombrovskis sarà anche commissario al Commercio. Prende il posto di Hogan che ha violato le regole anti Covid (Di martedì 8 settembre 2020) La Ue ha nominato il lettone Valdis Dombrovskis commissario europeo per il Commercio, dopo le dimissioni dell’irlandese Phil Hogan che aveva violato le regole anti-Covid del suo Paese. Dombrovskis, che ha già il ruolo di vicepresidente esecutivo, rimarrà il rappresentante dell’esecutivo Ue nell’Eurogruppo insieme a Paolo Gentiloni. L’irlandese Mairead McGuinness, attuale prima vicepresidente del Parlamento Europeo, sarà in compenso “la nuova commissario ai Servizi Finanziari, Stabilità Finanziaria e Unione dei Mercati dei Capitali”, ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. Per l’Ue il ... Leggi su ilfattoquotidiano

