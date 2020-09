Il teatro Bolshoi in Russia riapre dopo 6 mesi di lockdown (Di martedì 8 settembre 2020) Il teatro Bolshoi è uno dei più famosi al mondo. Finalmente, può inaugurare la sua 245esima edizione, dopo ben 6 mesi di chiusura a causa del lockdown. Tuttavia, per gli spettatori sarà un’esperienza completamente diversa. La grande riapertura del teatro Bolshoi Per la grande riapertura del teatro, è stato rappresentato il “Don Carlo” di Giuseppe … Leggi su periodicodaily

Dopo sei mesi di buio si rialza il sipario sul Teatro Bolshoi di Mosca. Il Don Carlo di Giuseppe Verdi ha riaperto domenica una stagione interrotta per il coron ...

Il balletto del Bolshoi sul caso Navalny

Sul caso di Alexei Navalny va in scena il solito balletto di accuse incrociate e negazioni. Ma dalle ombre di uno spettacolo degno per complessità del Teatro Bolshoi si delineano due grandi questioni: ...

