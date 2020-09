Il Sele d’Oro premia la ricerca d’eccellenza: riconoscimenti per Antonio Giordano e Caterina Meglio (Di martedì 8 settembre 2020) Il Sele d’Oro Mezzogiorno accende i riflettori sulla ricerca d’eccellenza e premia, tra gli altri, Antonio Giordano, oncologo di fama internazionale, e Caterina Meglio, CEO della startup innovativa Materias. A Giordano, Professore di Anatomia e istologia patologica all’Università di Siena e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia, figlio del Sud che si è affermato nel mondo, va il Premio Bona Praxis “per la sua iniziativa in campo medico e l’essenziale contributo scientifico che – con impegno, dedizione e sacrificio – apporta alla scienza, anche con riferimento agli ultimi lavori dedicati alla scoperta delle ragioni di ... Leggi su ildenaro

