IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 9 settembre 2020

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 9 settembre 2020:Ignacio spiega la sua richiesta a Pablo e fa la stessa cosa con Carolina. I due giovani si rendono conto che Pablo rischierebbe di morire restando a Puente Viejo e a malincuore accettano di separarsi una volta per tutte. Manuela è in grande disaccordo con la decisione di don Ignacio, ma lui non intende sentire ragioni. Isabel intuisce che tra Adolfo e Marta è scoccata la scintilla e approva un'eventuale storia tra i due. I Miranar, insieme ai compaesani di Puente Viejo, mettono in scena la finta veglia funebre di Onesimo, ma Gunther non è molto convinto e fa ...

