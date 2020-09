Il ritorno a scuola nel caos: maestre vestite da "aliene" (Di martedì 8 settembre 2020) Maria Sorbi I bimbi della sua classe non la vedevano dallo scorso febbraio, eccezion fatta per qualche collegamento on line. In tanti non si ricordavano nemmeno bene la sua faccia I bimbi della sua classe non la vedevano dallo scorso febbraio, eccezion fatta per qualche collegamento on line. In tanti non si ricordavano nemmeno bene la sua faccia. E lei, al primo giorno della tanto attesa ripresa, si è presentata come una specie di E. T. nella scena in cui viene rianimato dall'unità speciale alieni. Una maestra extraterrestre fatta e finita: con mascherina, calotta di plexiglas sul viso e camice plastificato che nemmeno Dexter indosserebbe per eseguire il delitto perfetto. Addio all'immagine rassicurante della maestra dell'asilo nido, quella che dopo la mamma diventa il punto di riferimento, il porto sicuro dei bimbi che si affacciano al mondo oltre la loro ... Leggi su ilgiornale

Il rientro in classe richiederà nuove prassi e cambio di consuetudini con un obiettivo primario: essere a scuola, confrontarsi, riprendere rapporti e dialogo con insegnanti e compagni in sicurezza. Il ...

Dopo mesi di didattica online, uest’anno sarà caratterizzato da un rientro sui banchi di scuola diverso dal solito. Dai social trend emergono nuove forme di insegnamento, con i genitori impegnati a ...

