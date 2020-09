Il retroscena: Llorente respinge le offerte italiane, vuole l’estero (Di martedì 8 settembre 2020) Fernando Llorente lascerà il Napoli, ci sono pochi dubbi in tal senso, ma negli ultimi giorni ha respinto le proposte che gli sono arrivate dalla Serie A, Genoa e Benevento in testa, ma anche il Parma aveva sondaggi. offerte che evidentemente non interessano, Llorente ha deciso di andare all’estero e sarebbe sorprendente se cambiasse idea alla luce della posizione presa nelle ultime ore. L’attaccante spagnolo ha proposte da Liga, Premier e Bundesliga. Foto: twitter Napoli L'articolo Il retroscena: Llorente respinge le offerte italiane, vuole l’estero proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

