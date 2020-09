Il retroscena: Koulibaly-City, si discute sui bonus (Di mercoledì 9 settembre 2020) Kalidou Koulibaly e il Manchester City: storia di una lunghissima telenovela che dovrà avere presto una conclusione. Entro giovedì, massimo venerdì, con il difensore pronto poi a raggiungere l’Inghilterra. La domanda di tutti in queste ore è: ma non potrebbe restare a Napoli? Certo, se non si trovassero gli accordi con il club inglese, tuttavia sarebbe impossibile pensare a un nuovo contratto per il difensore centrale che ha già un accordo con il City da nove milioni base fissa più tre di bonus. E poi il mercato del Napoli dipende non poco, se non completamente, dalla cessione di KK. Cosa manca adesso? Qualche bonus che permetterebbe di sfondare il muro dei 70 milioni e avvicinarsi a quota 75. Il Manchester City, tramite Ramadani, è ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Il retroscena: City 70 milioni più bonus per Gimenez. L’Atletico dice no. Ora Koulibaly - #retroscena: #milioni… - news24_napoli : Pedullà: “Koulibaly ha un accordo con il City sull’ingaggio, ecco le… - Noovyis : (Il retroscena: City, 70 milioni più bonus per Gimenez. L’Atletico dice no. Ora Koulibaly) Playhitmusic - -