Il premier Conte a Beirut: la conferenza stampa in diretta tv (Di martedì 8 settembre 2020) In diretta da Beirut le dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Libanese Michel Aoun L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

chedisagio : Ascoltando Conte ieri e ripensando al discorso di Draghi solo 20 giorni fa, beh... Il confronto è imbarazzante. Dit… - AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap… - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - osservando001 : RT @lameduck1960: 'Ah, dimenticavo, in fondo ci ho anche aggiunto l'eliminazione del contante'. Qualcuno ha visto un'agenda? - Luciano06815942 : RT @adrianobusolin: 'Il padre di Olivia si rifiuta di pagare i debiti col Fisco': lo scoop di Bechis, una enorme grana per premier Conte ht… -