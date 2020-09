Il Prefetto Piantedosi: “Non lasceremo passare la morte di Willy come casuale” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Una cosa tristissima, preoccupante e che è anche difficile commentare. Oggi vedrò il sindaco di Colleferro per portare il segno di vicinanza dello Stato, sia spirituale sia perché siamo pronti ad analizzare nel profondo questa vicenda perché se ci sono aspetti che vanno oltre l’episodio intendiamo affrontarli con le dovute maniere“. Lo ha detto il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, a margine delle celebrazioni della ricorrenza dell’8 settembre, in riferimento alla morte a Colleferro del giovane Willy Monteiro Duarte. Leggi su dire

Artena Colleferro si chiude in un giorno di lutto e il sindaco viene convocato a Roma dal prefetto Matteo Piantedosi per un vertice straordinario con le forze dell'ordine per analizzare quello che suc ...

