Il penalista: “Bisogna smantellare il Tribunale per i minorenni” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Migliaia di mamme e papà italiani, soprattutto mamme, sono sprofondati nelle paludi dei Tribunali per i minorenni e nessuno dice nulla. Parliamo di un ‘mondo chiuso’, dove l’80% dei giudici è fatto di onorari che la mattina fanno gli assistenti sociali o gli psicologi. Mentre si buttano giù le statue di Colombo, nessuno dice che questi Tribunali, istituiti per Regio decreto nel 1934, sono da smantellare. Sciogliamoli“. A parlare è il penalista Edoardo Polacco che segue il caso della mamma coraggio Laura Massaro, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa indetta dalla deputata Veronica Giannone, alla Camera dei deputati, in cui si è denunciato il “sistema degli affidi dei minori, tra clientelismo e conflitti d’interessi” come ha sottolineato proprio la deputata, anche segretaria della Commissione parlamentare su infanzia e adolscenza, a inizio conferenza. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : penalista “Bisogna Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera