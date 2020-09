Il Pd tifa Biden ma rifiuta l’idea che l’alleato grillino la pensi diversamente (Di martedì 8 settembre 2020) C’è un tema che, almeno all’apparenza, non divide più di tanto il Partito democratico. Alle presidenziali americane del prossimo 3 novembre il candidato da appoggiare è indiscutibilmente Joe Biden, perché Trump è un pericolo e altri quattro anni con lui alla Casa Bianca rischiano di minare alla base la stabilità sociale degli Stati Uniti, le relazioni con i governi europei, e forse altro ancora. È la posizione condivisa da tutti gli esponenti del partito guidato da Nicola Zingaretti alla domanda: chi dovrebbe vincere alle elezioni presidenziali di novembre? Non potrebbe essere altrimenti, spiega la deputata dem Lia Quartapelle: «Noi siamo per la democrazia, quindi siamo per Joe Biden. Non potremmo mai sostenere un’amministrazione che ha spaccato il suo Paese, che non ha risolto ... Leggi su linkiesta

