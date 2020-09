Il Papu e la tentazione Al-Nasr: l’offerta è da capogiro (Di martedì 8 settembre 2020) La domanda è: potrebbe il Papu lasciare Bergamo e l’Atalanta per chiudere la carriera altrove? In linea di massima no, in passato ha rifiutato proposte anche molto allettanti, ma può esserci un’eccezione. E c’è una riflessione in corso su una proposta faraonica dell’Al-Nasr: contratto biennale da 6-7 milioni a stagione e 15 milioni all’Atalanta (ricordiamo che se la cifra fosse questa quattro milioni spetterebbero al Catania). Previsto un incontro, la proposta verrà formalizzata, poi il Papu prenderà una decisione definitiva. Intanto l’Atalanta è su Lammers dopo aver offerto venti milioni per Lasagna, proposta rifiutata dall’Udinese. Ma ora i riflettori sono su Gomez e sull’Al-Nasr che di sicuro è una ... Leggi su alfredopedulla

