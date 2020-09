Il pallone racconta… Italia: vittoria memorabile in Olanda (Di martedì 8 settembre 2020) Per la rubrica “Il pallone racconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta l’ottima prestazione della Nazionale Italiana di calcio ad Amsterdam contro l’Olanda. Una vittoria che ha portato l’Italia in testa alla classifica del girone di Nations League. mrv/red Il pallone racconta… Italia: vittoria memorabile in Olanda su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

