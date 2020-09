Il ministro Manfredi: Mai candidato per la corsa a sindaco di Napoli (Di martedì 8 settembre 2020) “Non mi sono mai candidato” a sindaco di Napoli, “lavoro per l’università, per la ricerca, per i giovani e mi auguro di poterlo continuare a fare mettendo al servizio del Paese le mie competenze”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, a Radio 24, rispondendo a una domanda su una sua candidatura per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo campano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

