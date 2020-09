“Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale. Fermato l’aereo Moonbird”, la video-denuncia di Sea Watch (Di martedì 8 settembre 2020) “Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale. Da venerdì il nostro aereo di monitoraggio civile Moonbird non può più alzarsi in volo da Lampedusa”, così in un video-messaggio pubblicato su Twitter, la portavoce della Ong Sea Watch, Giorgia Linardi, ha denunciato il nuovo stop arrivato da parte dell’Enac all’elicottero Moonbird. Il velivolo monitora il tratto di mare tra la Libia e l’Italia, e da giugno, grazie anche al suo aiuto, l’organizzazione è riuscita ad avvistare circa 2600 persone in pericolo. Secondo quanto detto da Linardi, l’accusa sarebbe quella di “aver riportato per troppe volte e per troppo tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano

