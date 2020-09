Il Festival Intercity riparte dall’Italia (Di martedì 8 settembre 2020) La rassegna dedicata al teatro contemporaneo si concentra sulla drammaturgia del nostro paese. Spettacoli, mise en espace, incontri e mostre dall’11 settembre alla Limonaia di Sesto Fiorentino Il treno Festival Intercity che ormai da 33 anni parte puntuale dai binari del teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino per farci conoscere la drammaturgia contemporanea di tutto… L'articolo Il Festival Intercity riparte dall’Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

TuttoSesto : Teatro della Limonaia: presentato il 33° Intercity Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Intercity

Corriere Nazionale

Teatro della Limonaia 11, 12, 13 settembre ore 20.30 e 22.00 Intercity/Back To London END OF DESIRE di David Ireland regia Dimitri Milopulos con Monica Bauco, Daniele Bonaiuti scene, luci, costumi Dim ...Dermot e Janet si conoscono tramite Internet e si danno appuntamento per una notte di sesso occasionale. La situazione è assolutamente bizzarra: lei appare vestita da topo! Dopo aver consumato il sess ...