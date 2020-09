"Il Covid non esiste? Mio marito è morto a 64 anni per i danni collaterali del virus" (Di martedì 8 settembre 2020) Il marito Mario Fanelli, di Cattolica (Rimini), è morto a 64 anni per le “ferite” inferte dal Covid al suo organismo, “ferite mortali, che nonostante la scomparsa del virus hanno compromesso gli organi al punto tale da richiedere il ricovero in terapia intensiva per quasi sei mesi. Sei mesi in cui Mario è stato per quasi tutto il tempo cosciente, consapevole di quello che gli accadeva intorno, e di quello che provavano le persone vicine a lui”. A raccontare la sua storia è la moglie Tosca al Corriere di Romagna. «Quando sento le persone che dicono che il virus non esiste, che è più debole, che non si vogliono mettere le mascherine, mi ... Leggi su huffingtonpost

Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. A fronte di 9.088 tamponi effettuati sono 109 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tampo ...

