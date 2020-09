Il candidato sindaco del giorno – Cristian Bernardi – Castelfranco Veneto (Di martedì 8 settembre 2020) • Nome e cognome Cristian Bernardi • Quanti anni hai? 47 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Castelfranco Veneto (TV) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono agente tecnico commerciale nel settore orto-floro vivaistico, agricoltura biologica e tappeti erbosi professionali. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Sono 8 anni che abbiamo aperto il Meet Up. Cinque anni fa abbiamo fatto la prima lista mettendo dentro in Comune un consigliere. Questa volta hanno scelto me! • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? È la mia prima esperienza. • Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune? La cementificazione esponenziale, la mancanza di comunità e ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : Il candidato sindaco del giorno – Guido Franzò – Ispica (RG) - Antonio_Tajani : Amici tra poco a #Matera per l'apertura della campagna elettorale. Presenterò la lista di Forza Italia e il candida… - M5S_Camera : Il candidato sindaco del giorno – Patrizia Farroni – Bomarzo (VT) - RussoMu : RT @M5S_Senato: Il candidato sindaco del giorno – Cristian Bernardi – Castelfranco Veneto - Rousseau_OS : #Amministrative2020 - Il candidato sindaco del giorno del @Mov5Stelle è Cristian Bernardi, candidato primo cittadin… -

Ultime Notizie dalla rete : candidato sindaco L'intervista al candidato sindaco Antonio Scamarcio AndriaLive Narzole, la candidata a sindaco Paola Sguazzini in Massarengo: “Questo Comune merita di essere scoperto e valorizzato” (VIDEO)

Paola Sguazzini in Massarengo è candidata a sindaco di Narzole, con la lista civica “viviAMO Narzole”, per le elezioni amministrative in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre. Questa mattina l’a ...

L’editto clericale di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri

La clericalata della settimana è del deputato Vittorio Sgarbi, in veste di sindaco di Sutri (VT), che ha emanato un “editto” stampato su manifesti in cui proclama la città “benedetta dal cielo” e “san ...

Paola Sguazzini in Massarengo è candidata a sindaco di Narzole, con la lista civica “viviAMO Narzole”, per le elezioni amministrative in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre. Questa mattina l’a ...La clericalata della settimana è del deputato Vittorio Sgarbi, in veste di sindaco di Sutri (VT), che ha emanato un “editto” stampato su manifesti in cui proclama la città “benedetta dal cielo” e “san ...