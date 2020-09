Il campione Sakara: "Willy è l'unico vero guerriero, 4 mele marce non c'entrano con MMA" (Di martedì 8 settembre 2020) “In questa terribile storia c’è stato un solo vero guerriero: Willy. Non certo quei quattro che si sono accaniti su una sola persona. Sono mele marce che non hanno niente a che vedere non solo con l’Mma ma con lo sport in generale”. A parlare all’Adnkronos è Alessio Sakara, atleta dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator Mma. Il campione ha commentato così l’uccisione a Colleferro del 21enne Willy Monteiro Duarte ad opera di quattro ragazzi, due dei quali frequentatori di una palestra di Mma, sport da combattimento a contatto pieno.Sui coinvolti nella vicenda, Sakara afferma: “Vanno stracacciati da qualunque ... Leggi su huffingtonpost

