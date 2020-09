Il bomber? Nel calcio di oggi non è indispensabile. Nell’Italia che guarda al futuro segnano tutti. Ecco perché è un gran segnale… (Di martedì 8 settembre 2020) Eh sì, ma Gigi Riva? E Christian Vieri? E Luca Toni? Sì, li ricordiamo. tutti. Lo facciamo con piacere, perché a loro associamo tante delle più grandi gioie azzurre. Erano loro a finalizzare, erano loro – spesso – a portare a compimento le azioni manovrate da dietro e che conducevano poi al gol. Già, loro. I bomber. Esistono ancora, eh! Non ne parliamo come di un’entità superiore ad oggi estinta. Esistono ancora in Italia e nel mondo. Ma, forse, sono un po’ più “nascosti”. Magari perché, adesso, non sono sempre loro i protagonisti delle nostre esultanze. Ora segnano, di più, anche gli altri. I centrocampisti, gli esterni. E lo fanno ovunque, nei club e in Nazionale. Capitolo Italia. Era qui che ... Leggi su calcioweb.eu

