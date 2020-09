Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il dettaglio della camicia rivela che sono tornati insieme dopo Venezia (Foto) (Di martedì 8 settembre 2020) Il dettaglio della camicia di Ignazio Moser indossata da Cecilia Rodriguez non può sfuggire, è il segnale che i fan della coppia attendevano ma non è solo questo dettaglio a fare pensare che Cecilia e Ignazio sono tornati insieme (Foto). Alla Mostra del cinema di Venezia 77 ci sono andati separati, era giusto così, troppo presto per dire a tutti che si amano ancora o forse tutto è scattato solo dopo il red carpet di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è stata tra le modelle e influencer più apprezzate ... Leggi su ultimenotizieflash

Novella_2000 : Cecilia Rodriguez mostra (per errore) alcune foto di Ignazio Moser che ha appena stampato - lolitaaround : @elisewin_25 @HMQueenBee Ma è Ignazio Moser ahah - illicitgilmore : @HMQueenBee ignazio moser, quello che ha fatto il gf con cechu e la tenda - ChiccoseDOC : MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA: AL FESTIVAL, “OMELIA CONTADINA” DI ALICE ROHRWACHER ED IL LANCIO DEL NUOVO FILM DA PR… - blogtivvu : Andrea Damante e Ignazio Moser sfilano senza Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez (ma ci sono delle novità) ??… -