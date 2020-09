I ricchi d'America sempre più ricchi, ma Trump perde 600 milioni di dollari (Di martedì 8 settembre 2020) Nonostante la pandemia e la crisi economica in seguito all'emergenza coronavirus i Paperoni d'America si sono arricchiti. Nel 2020, infatti, la loro ricchezza accumulata è stata pari a 3.200 miliardi di dollari: l'8% in più rispetto all'anno scorso. Per il presidente Usa, Donald Trump, invece, il 2020 è stato un anno difficile: in un anno ha perso ben 600 milioni di dollari. È quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes. A guidare la classifica è il fondatore e Ceo di Amazon, Jeff Bezos con un patrimonio pari a 179 miliardi di dollari che si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo. Al secondo posto si colloca Bill Gates con un patrimonio di 111 miliardi. Al terzo posto il fondatore ... Leggi su iltempo

