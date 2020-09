I mostri di Colleferro: “mentre pestavano Willy gli gridavano sporco negro” VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Anche insulti razzisti da parte dei mostri che hanno pestato a morte Willy Monteiro. E spunta il VIDEO postato dai fratelli Bianchi poco dopo l’omicidio. Qualcuno dice che se fossero stati immigrati clandestini a compiere un tale efferato omicidio, oggi si scatenerebbe tutta l’Italia. La realtà è che ad uccidere un africano naturalizzato in Italia, sarebbero stati quattro cittadini del Lazio. E lo sgomento è tale e quale come se ad uccidere fossero stati stranieri, tanto che i profili Facebook dei fratelli Bianchi saranno chiusi per via degli insulti e delle minacce che arrivano sulle loro pagine. Gabriele Bianchi, uno degli arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro, neanche un mese fa postava: “essere maledetto mi benedice” Willy ... Leggi su chenews

Si trovano nel carcere di Rebibbia i quattro ragazzi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Nei prossimi giorni l'udienza di convalida. Si tra ...

Quel male banale: Willy ucciso dal branco di ragazzi ’qualunque’

C’è un quinto indagato per l’assassinio di Willy Monteiro Duarte, oltre ai quattro giovani già reclusi nel carcere di Rebibbia, accusati di aver ucciso a calci e pugni il 21enne di origine capoverdian ...

