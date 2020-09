Hyundai Tucson - La nuova generazione ha concluso i collaudi (Di martedì 8 settembre 2020) La nuova generazione della Hyundai Tucson ha superato gli ultimi test e i controlli di qualità effettuati in Europa dopo un periodo di sviluppo tra i centri Hyundai, le strade e i terreni di tutto il mondo. lultima fase in vista del debutto globale della rinovata Suv coreana, che si terrà il 15 settembre in diretta streaming.In Europa, per lEuropa. La Tucson, che verrà prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech in Repubblica Ceca, negli ultimi mesi è stata sviluppata e collaudata nel Vecchio Continente con test dinamici, prove di durata e di accelerazione al Nürburgring Nordschleife e tramite rigorose verifiche sulle strade pubbliche. Queste ultime si sono svolte in varie condizioni climatiche, partendo dallintenso ... Leggi su quattroruote

