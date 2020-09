HYRULE WARRIORS: L’ERA DELLA CALAMITÀ annunciato per Nintendo Switch (Di martedì 8 settembre 2020) Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la grande calamità si è abbattuta su HYRULE. Tuffato nell’oscurità e devastato da una forza maligna, il regno è cambiato per sempre. Nonostante The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch faccia accenno a questo cataclisma, i fan non avevano mai potuto viverlo in prima persona… fino ad oggi. In HYRULE WARRIORS: L’era DELLA calamità, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch il 20 novembre, i giocatori verranno trasportati nella HYRULE di prima DELLA grande calamità, dove potranno partecipare a epiche battaglie sullo sfondo dei maestosi paesaggi del regno non ancora ... Leggi su gamerbrain

scmeino_scme8 : @arv_yt Quello nuovo naturalmente mi riferisco ad Hyrule Warriors L'era della Calamità, non BotW 2 - buttooti : AHDKSJJSJSS HYRULE WARRIORS SHAKSJAJAJJSJS - saltydogsbot : RT @NintendoHall: Hyrule Warriors: L'era della calamità, il prequel in arrivo il 20 novembre sui Nintendo Switch europei - gamescore_it : Annunciato a sorpresa Hyrule Warriors: L'era della calamità - - NintendoHall : Hyrule Warriors: L'era della calamità, il prequel in arrivo il 20 novembre sui Nintendo Switch europei… -