Hyrule Warriors: Age of Calamity, il nuovo musou di Zelda (Di martedì 8 settembre 2020) Inaspettatamente Nintendo presenta la new entry nel mondo di The Legend of Zelda, Hyrule Warriors: Age of Calamity Con una breve presentazione sui canali ufficiali di Nintendo, è stato messo in chiaro che il sequel di Breath of the Wild è ancora in piena lavorazione, confermando il rumor di poco tempo fa. Tuttavia Eiji Aonuma ha voluto presentare il nuovo titolo sviluppato da Koei Tecmo con un trailer che ne mostra in chiaro il gameplay. Hyrule Warriors: Age of Calamity è il nuovo videogioco che riprende il genere di gamplay già visto con il primo titolo della serie. Il motore grafico sembra tuttavia diverso, probabilmente lo stesso di Breath of the Wild. Hyrule Warriors: ... Leggi su tuttotek

_abyssofthedeep : STO ASPETTANDO IL SEGUITO DI ZELDA BOTW E QUESTI DROPPANO HYRULE WARRIORS SCUSATE IO NON CE LA FACCIO - Marco2k7 : @mattscanna Vabbè vez...dire che Hyrule Warriors sia Zelda è come dire che un grissino sia una baguette. Hanno solo… - NPlayerItalia : Annunciato a sorpresa Hyrule Warriors: L’era della calamità - badtasteit : Annunciato #HyruleWarriors: L'era della calamità, prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild! - 1097fuji : New post in L'angolo di Fuji: #tloz #botw #news Annunciato un nuovo Hyrule Warriors ambientato 100 anni prima della… -