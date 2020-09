“Ho visto il corpo di Willy a terra, mi fa ancora male. Era sempre gioioso, pacifico” (Di martedì 8 settembre 2020) “Willy era un ragazzo gioioso, sempre sorridente, un persona a posto che non ha mai creato problemi”. A raccontarlo a TPI è Marco, nome di fantasia, un ragazzo che lavora al pub “La Movida”, tra i più frequentati a Colleferro. E a Colleferro proseguono le indagini sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “Willy e il suo gruppo passavano qui spesso, sono bravi ragazzi, questo non è in dubbio. Gli altri, gli aggressori, nemmeno li conosco. Non li ho mai visti. So solo che sono delle bestie che hanno ammazzato una persona”, racconta Marco. “Willy veniva spesso al locale, si faceva ... Leggi su tpi

repubblica : Liliana Segre: 'Ho visto insegnare l'odio, mi ha guarita 'amore' - pdnetwork : 'Amavo la vita ed ero donna, i fascisti volevano che le donne non si interessassero della politica, ma ho sempre pe… - ricpuglisi : Ho visto per un microsecondo Luisella Costamagna ad @agorarai. Rammento un suo capolavoro su Castelli vs. Padoan.… - lovegoodlight : ho visto la storia di una che non mi ricordavo non seguissi più vai così nicole - jinsmyspringday : @acetxdivinx li ho presi su kpoptown perché ho visto che prenderli insieme con la spedizione mi conveniva ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho visto Dj Albertino: «Assembramenti in disco inevitabili, l’errore è stato aprire i locali» Corriere della Sera