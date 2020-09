Higuain Inter Miami, l’argentino può accettare l’offerta. Vicina la risoluzione (Di martedì 8 settembre 2020) Higuain Inter Miami, l’argentino può accettare l’offerta. Vicina la risoluzione con la Juventus, si valuta il futuro Ieri il vertice tra il fratello-agente e la Juventus, oggi si valuta già il futuro. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al futuro di Gonzalo Higuain, sempre più lontano dai bianconeri. ci sono ancora dei dettagli da limare, come ad esempio l’importo della buonuscita. Al momento però il Pipita è sempre più lontano dalla Juve, la tentazione Inter Miami aumenta con il passare delle ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? Intesa totale tra Gonzalo #Higuain e Inter Miami (via Tyc Sport). Contratto fino al 2022, da definire ora solo la… - GoalItalia : Nicolas Higuain conferma l'addio del Pipita alla Juve: futuro negli USA? ???????? - forumJuventus : [CM] Higuain in trattativa avanzata con l'inter Miami, ma serve l'intesa con la Juve ?? - DSss79 : RT @GiovaAlbanese: #Higuain ha già un accordo di massima con l'Inter Miami. Si tratta adesso di sciogliere anzitempo il contratto con la #J… - cody53250131 : RT @GiovaAlbanese: #Higuain ha già un accordo di massima con l'Inter Miami. Si tratta adesso di sciogliere anzitempo il contratto con la #J… -

Ieri il vertice tra il fratello-agente e la Juventus, oggi si valuta già il futuro. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al futuro di Gonzalo Higuain, sempre più lontano dai bianconeri ...TORINO – Ore calde a Torino per il futuro dell’attaccante argentino Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus. Il fratello Nicolas è infatti a Torino per trattare la rescissione del contratto con i bi ...