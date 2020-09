Highlights Toronto Raptors-Boston Celtics 89-111, NBA Playoff 2020 (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti del match tra Toronto Raptors e Boston Celtics, valevole per gara-5 dei Playoff NBA 2020. Tatum e compagni hanno la meglio sui Raptors per 111-89 portando così la serie sul 3-2. I Celtics si portano avanti già nel primo quarto, gestendo il vantaggio con autorità nel secondo tempo. Leggi su sportface

ilprincipehenry : @Queenie_Boy Valutare il basket di due epoche diverse secondo me è una cosa stupida. Ma anche fare un giudizio basa… - sportface2016 : VIDEO - #NBAPlayoffs Gli highlights di gara-4 fra #TorontoRaptors e #BostonCeltics - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Boston Celtics-Toronto Raptors, gara-3 del secondo turno -

Gli highlights del match tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics, gara-4 delle semifinali di Eastern Conference valevoli per i Playoff NBA 2020. Ad Orlando i Raptors si impongono per 100-93 e riporta ...